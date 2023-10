25 basisscholen in Utrecht innen tot 1 januari 2024 geen ouderbijdrage

Als eerste scholenstichting in het Utrechtse primair onderwijs int de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) geen vrijwillige ouderbijdrage tot 1 januari 2024. Samen met ouders, leerkrachten en schooldirecteuren werkt KSU voor haar 25 scholen in Utrecht aan een nieuwe aanpak die alle 7.500 leerlingen dezelfde kansen moet geven om deel te nemen aan extra schoolactiviteiten buiten de reguliere lessen.

KSU vindt dat ieder kind gelijke kansen moet hebben om mee te doen aan alle activiteiten op school. “Nu is de financiële bijdrage van ouders over de scholen in Utrecht ongelijk verdeeld”, zegt KSU-voorzitter Tjeerd de Jong. “Daardoor is er verschil wat scholen kunnen aanbieden aan extra activiteiten. In afwachting van de nieuwe aanpak hebben we daarom besloten om geen vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Tot 1 januari verandert er voor kinderen op school niets. Alle extra activiteiten op school gaan gewoon door voor alle kinderen.”

Gemeente omarmt initiatief

De gemeente Utrecht is enthousiast over het initiatief van de KSU. Eelco Eerenberg, wethouder Onderwijs in Utrecht: “Alle kinderen hebben evenveel recht op extra schoolactiviteiten. We complimenteren de KSU dan ook voor het nemen van dit besluit. Dit schooljaar hebben wij samen met de schoolbesturen goede gesprekken gevoerd over de vrijwillige ouderbijdrage. Zo willen we ervoor zorgen dat ook scholen, waar ouderbijdrages minder vanzelfsprekend zijn, toch schoolactiviteiten kunnen blijven organiseren.” De scholenkoepels en gemeente geven volgend schooljaar vervolg aan de gesprekken om tot een stedelijke aanpak te komen.

Goed voor kinderen en samenleving in Utrecht

Tjeerd de Jong is verheugd met de reactie van de gemeente. “Dit motiveert mij nog meer om samen met onze partners tot een aanpak te komen die een positieve impact heeft op de Utrechtse samenleving en goed is voor alle kinderen in Utrecht.” Hoe de nieuwe aanpak er precies uit komt te zien, wordt later dit jaar bekendgemaakt.

De Katholieke Scholenstichting Utrecht is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Zo’n 850 medewerkers verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 7.500 kinderen. KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld over 30 locaties.