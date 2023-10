Bij een horecazaak aan de Jutfaseweg in de Rivierenwijk in Utrecht is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. Het pand is beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

RTV Utrecht meldt dat de ontploffing bij een café is geweest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de explosie. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.