Het is vandaag wereldmenstruatiedag!

Het is vandaag wereld menstruatie dag. Maar is dat nog wel nodig? Volgens Anneloes Nieuwenhuijse, oprichter van Lotties Period menstruatie ondergoed, is dat zeker zo. Zij vindt ongesteld zijn nog steeds een taboe in Nederland. Zeker onder de jeugd. Het is volgens haar absoluut belangrijk om hier aandacht voor te blijven geven.

Taboe?

“En dan te bedenken dat wij in Nederland al zoveel verder zijn dan in andere landen. In verschillende landen word menstrueren nog steeds als ‘onrein’ gezien waardoor vrouwen en meisjes dagelijks worden buitengesloten. Maar ook in Nederland is het taboe rondom menstruatie is nog steeds groot. Dagelijks spreek ik mensen die menstruatieondergoed willen voor de zekerheid, omdat ze bang zijn om door te lekken. En dan niet omdat het vervelend of rommelig is, maar de angst dat iemand anders dit zou kunnen zien.”, aldus Anneloes.

Bovendien blijft het voor haar schokkend dat zoveel mensen geen toegang hebben tot menstruatieproducten.

‘Ruim 1 miljoen mensen heeft hier dagelijks mee te maken. Ik ben blij om te zien dat hier de laatste tijd meer aandacht voor is gekomen. Er word ook veel gesproken over dat menstruatieproducten gratis zou moeten zijn. Persoonlijk lijkt me dit geen goed plan. Uiteraard moet het wel beschikbaar zijn voor diegene die dit niet zelf kunnen verzorgen.”

Menstruatie-ondergoed noodzakelijk?

Er was nog geen product voor handen waar Anneloes zich fijn bij voelde. Toen ze in aanraking kwam met dit ondergoed leek het haar een geweldige uitvinding. Aangezien het nog niet in Nederland was te verkrijgen startte ze Lotties Period, een bedrijf in menstruatie ondergoed.

Tampons en maandverband zijn wegwerpproducten en ik vind deze om meerdere redenen niet meer bij deze tijd passen. De cup is vooral voor de tampondrager een mooi alternatief. Je kan het eigenlijk zo zien dat het menstruatieondergoed vooral het maandverband vervangt, alleen is dit product te hergebruiken. Goedkoper en milieuvriendelijk dus. Daarnaast zijn er tal van andere redenen waarom er een nieuw product nodig was. Zo word een cup afgeraden in combinatie met een spiraal en hebben veel mensen last van huidirritaties bij wegwerpproducten.

Ons menstruatieondergoed is gemaakt van Lenzing Modal. Dat is een super duurzame stof gemaakt van Oostenrijks houtpulp en is heel zacht voor de huid. Daarnaast hebben wij een andere stiktechniek waardoor het ondergoed lekvrij is. In de markt is veel verschil in kwaliteit te vinden, dus verdiep je goed als je opzoek gaat naar het ondergoed.

Dragons Den is fan

Anneloes was een van de onderneemsters die de investeerders op haar hand kreeg in Dragon’s Den. Hoe was dat voor haar?

“De ervaring bij Dragon’s Den was bizar! Het pitchen voor deze professionals met camera’s op je snufferd is iets wat je niet vooraf kan nabootsen. Zo spannend! Ik kan ook niet zeggen dat het een vlekkeloze pitch was, maar het resultaat was gelukkig wel heel positief. Ik denk dat de Dragon’s enthousiast waren vanwege de potentie van het bedrijf, duurzame karakter van het product en de enorme potentiële markt.”

Het programma geeft haar nu de kans het product te laten zien aan topondernemers maar natuurlijk ook aan de kijkers van het programma.

Tip voor starters?

Voor startende ondernemers zou ik echt willen zeggen gewoon gas geven. Bedenk je iedere dag wat je het beste kan doen om morgen weer een stukje te kunnen groeien en dan gewoon gaan!