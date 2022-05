Korte film Elena toont pijnlijke realiteit van Colombiaanse burgeroorlog

In de spotlight deze week via ShortsTV zien we de korte film Elena van filmmaker Jesús Reyes. Al jaren heeft Colombia veel te maken met problemen die gepaard gaan met geweld. Regisseur Jesús Reyes besloot een verhaal van de dagelijkse realiteit te vertalen naar een korte film. Met Elena geeft hij de mensen die moeten omgaan met de gevolgen van de oorlog een gezicht.

Het verhaal

De film vertelt het verhaal van Elena, een vrouw die in een dorpje in Colombia woont. Wanneer ze een gewonde paramilitaire soldaat vindt, besluit ze om hem te helpen. Terwijl hij langzaam maar zeker herstelt in haar huis en met haar verzorging, vertelt hij Elena dat zijn troep recentelijk haar zoon heeft vermoord. Als iemand langskomt die op zoek is naar de militair, twijfelt Elena of ze hem wel wil blijven verstoppen. De militair is immers medeverantwoordelijk voor de dood van haar zoon. Ondanks haar verdriet, helpt ze hem uiteindelijk toch ontsnappen voordat de guerillas hem kunnen vinden.

Pijnlijk thema

In de achttien minuten durende film wordt het verhaal langzaam verteld, waardoor de kijker de kans krijgt om een band op te bouwen met de hoofdpersonage Elena. Wetende dat haar zoon recentelijk vermoord is, komt iedere emotie en gebeurtenis extra binnen. Helemaal dankzij de indrukwekkende acteerprestaties van de lokale acteurs, die precies de juiste toon weten neer te zetten. Met veel close-ups, lange shots en stiltes wordt de focus gelegd op het interne proces van de personages. Zonder veel poespas of drama word je meegetrokken in het verhaal. Als kijker kan je daardoor eigenlijk niet anders dan medeleven en verdriet te voelen voor wat zich afspeelt in Colombia.

Elena verkent een aantal diepe en pijnlijke thema’s die belangrijk zijn om aandacht aan te geven. Regisseur Reyes slaagt erin om dit gevoelige onderwerp op een visueel passende en smaakvolle manier in beeld te brengen.

Langdurig conflict

Halverwege de jaren zestig begon in Colombia het conflict tussen de regering van Colombia, paramilitaire groeperingen, misdaadsyndicaten en communistische guerilla’s zoals de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) en het Nationale Bevrijdingsleger (ELN). Inmiddels zijn er sinds 1964 ongeveer 200.000 mensen gestorven tijdens deze burgeroorlog. Een groot deel van de betrokken partijen wordt gefinancierd door drugshandel en ontvoeringen.

Over de maker

Jesús Reyes (1986) werd geboren in Cereté, in de provincie Córdoba. Na zijn kunstopleiding in Bogotá, werkte hij aan verschillende televisie projecten. Elena is zijn derde korte fictiefilm. Eerder regisseerde hij de korte films Tierra Escarlate (2013) Genaro (2017). Genaro won een award tijdens het Festival of the New Latin American Cinema of Havana. Al zijn korte films gingen in première tijdens het International Short Film Festival van Clermont-Ferrand.