Online marketing bureau wil Afghaanse vrouwen zelfstandigheid bieden

Tegen alle beloftes in die de Taliban-leiders deden na de machtsovername augustus vorig jaar, worden vrouwenrechten in Afghanistan weer steeds verder ingeperkt. Zo bevolen ze begin deze maand Afghaanse vrouwen in een decreet om in het openbaar een boerka te dragen, net als tijdens het eerste Taliban-regime tussen 1996 en 2001 waarin vrouwen niet mochten werken of naar school konden.

Inmiddels mogen vrouwen niet meer zonder mannelijke familieleden op straat komen om boodschappen te doen of te reizen naar andere steden of het buitenland. Vooral op lokaal niveau worden er nog veel meer beperkingen voor vrouwen opnieuw ingevoerd. Bovendien is in Afghanistan een grote humanitaire crisis aan de gang nu de economie ook is ingestort en mensen er in grote armoede moeten leven. Door de hongersnood en het gebrek aan humanitaire hulp is het aantal kindbruiden weer gestegen en worden meisjes verkocht om met dat geld de rest van de kinderen te kunnen voeden.

Winst voor zelfstandigheid

Milad Josof Ebrahiem, eigenaar van het Rotterdamse online marketing bureau Webticians is zelf van Afghaanse komaf en stoort zich aan het feit dat de Afghanen aan hun eigen lot worden overgelaten en vrouwenrechten steeds verder worden ingeperkt.

“Vandaag de dag doen bedrijven er maar al te graag alles aan om een duurzaam en sociaal steentje bij te dragen aan de wereld. Er zijn echter maar weinig Nederlandse bedrijven die rechtstreeks contact zoeken met locals uit een land waar deze hulp ook echt nodig is. “

Het team van Webticians doet er graag alles aan om Afghaanse vrouwen beter te kunnen helpen in het eigen land. Die hulp is belangrijker dan ooit omdat na de komst van de Taliban het steeds moeilijker wordt voor vrouwen om geld te verdienen.

“Het zorgt ervoor dat ze een groot deel van hun zelfstandigheid verliezen en dus weer afhankelijker zijn geworden van hun partner. Daar moet natuurlijk snel verandering in worden gebracht om ervoor te zorgen dat vrouwen hun oude leven hopelijk weer op kunnen pakken.”, aldus Milad.

Afghaanse vrouwen opgeleid tot marketeers

Het bureau gebruikt voortaan de winst om vrouwen in Afghanistan op te leiden tot online marketeers en hen zo zelfstandiger te maken. Een breed scala aan facetten wordt behandeld tijdens de opleiding. De Afghaanse vrouwen leren namelijk SEO, SEA, social media, Webdesign en development. Hierdoor beheren ze alle facetten op het gebied van online marketing om het werk goed en professioneel uit te kunnen voeren.

Daarnaast krijgen de vrouwen hulp aangeboden bij het internet aangezien een normale prijs en mogelijkheid vandaag de dag niet makkelijk te verkrijgen zijn. Ook wordt er leerstof gemaakt in Farsi en Pashto, zodat de Afghaanse vrouwen in een zo kort mogelijke tijd veel kunnen leren. Door de namen van de vrouwen anoniem te houden, blijft hun veiligheid gewaarborgd. Nadat de vrouwen het traject succesvol hebben afgerond, kunnen ze hun professionele diensten op het gebied van marketing aanbieden en aan de slag. Voor de vrouwen betekent het een onafhankelijker leven en dat is vandaag de dag belangrijker dan ooit.