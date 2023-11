Nieuw kabinet moet investeren in bestrijden van gender gerelateerd geweld

Op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, worden de partijen die een nieuw kabinet gaan formeren opgeroepen om het bestrijden van gendergerelateerd geweld hoog op hun agenda te zetten. Maar liefst 14 toonaangevende maatschappelijke organisaties op dit gebied hebben hun actiepunten voor een nieuw regeerakkoord gebundeld, die – door onze ambassadeur, Olcay Gulsen – zullen worden aangeboden aan demissionair minister Dijkgraaf van OCW en MariĆ«tte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Nu belangrijker dan ooit!

Dit vindt live plaats op zaterdag 25 november, vanaf 14.00 uur tijdens de landelijke aftrap van Orange the World 2023, de internationale campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

OrangeTheWorld is de wereldwijde campagne tegen (huiselijk) geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. In meer dan 100 landen worden in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd.

In samenwerking met ShortsTV zal UNwomenNL een speciale TV uitzending maken. Op 10 december is deze te zien op UNwomen TV kanaal van Shorts TV en op 19 december via Ziggo.