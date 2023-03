Automobilist overleden door aanrijding met vrachtauto Grijpskerke

Een 39-jarige automobilist uit Veere is maandag overleden door een frontale aanrijding met een vrachtauto op de Hondegemsweg in Grijpskerke (Zeeland). De vrachtauto, geladen met zand, kwam op de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer terecht doordat hij moest uitwijken voor een stilstaande vrachtwagen. Daar botste de wagen met zand op de personenauto. Beiden belandden daarop in de sloot.

De bestuurder van de vrachtauto is gearresteerd voor verder onderzoek, meldt de politie. Bij de 37-jarige man uit Roosendaal werd na een positieve speekseltest een bloedtest afgenomen. De uitslag daarvan is over twee weken bekend, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde om 16.10 uur. De weg is na het ongeluk afgesloten voor politieonderzoek en voor het bergen van de voertuigen.