BBB met acht zetels in Provinciale Staten van Noord-Holland

Na het tellen van alle stemmen in Noord-Holland heeft de BoerBurgerBeweging (BBB) ook in die provincie een stevig fundament gelegd voor de Eerste Kamer. De partij van Caroline van der Plas werd met 13,6 procent van de stemmen de grootste in de voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen en kan rekenen op 8 zetels, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP.

De VVD belandde net achter de BBB op de tweede plek, maar leverde met 12,7 procent van de stemmen wel een kleine 2 procentpunt in ten opzichte van vier jaar geleden. Het kost de partij 1 zetel en de VVD houdt er 8 over in de Provinciale Staten (PS).

GroenLinks en de PvdA, die samen een fractie gaan vormen in de Eerste Kamer, behaalden bij elkaar 22,4 procent, goed voor 14 zetels. Beide partijen scoorden iets boven de 11 procent. Vier jaar geleden hadden ze samen 25,1 procent van de stemmen, wat ze 15 zetels opleverde in de PS.

Forum voor Democratie, in 2019 nog de grote winnaar, moest ook in Noord-Holland een zware verkiezingsnederlaag incasseren met 3,6 procent van de stemmen. Vorige keer was dat percentage nog 15,3 procent. De partij keert met 2 zetels terug in de PS, een verlies van 7.

Het CDA verliest naar alle waarschijnlijkheid 2 van de 4 vier zetels, die het had. Ook de SP moet 1 van de 3 zetels inleveren. Nieuwkomer JA21 komt met drie mensen in de nieuwe PS.

De opkomst in Noord-Holland was met 56,2 procent nagenoeg gelijk aan de vorige keer.