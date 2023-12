Goes wil Cees van den Bos van Urk als burgemeester

De gemeenteraad van Goes wil Cees van den Bos (43) als nieuwe burgemeester. De raad heeft Van den Bos, die nu nog burgervader van Urk is, donderdag voorgedragen. Het is de bedoeling dat hij per 1 februari 2024 wordt benoemd, meldt de gemeente Goes.

Frans van der Knaap, voorzitter van de vertrouwenscommissie, noemt Van den Bos onder meer doortastend, empathisch en in het bezit van een goed gevoel van humor. “Wij zien in hem een enthousiaste en betrokken bestuurder die zich als burgervader voor alle Goesenaren in wil zetten; een echte verbinder die met gevoel en toewijding invulling zal geven aan het burgemeesterschap in Goes.”

Van den Bos is geboren in Zeeland (Bruinisse). Hij noemt zijn voordracht een eer en geeft aan zeer gemotiveerd te zijn om in Goes aan het werk te gaan. “Ik hoop zo snel mogelijk met de inwoners kennis te maken.” Hij is sinds 2020 burgemeester van Urk. Daarvoor was hij van 2014 tot 2020 wethouder voor de SGP in de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland.