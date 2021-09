Zes aanhoudingen tijdens Prinsjesdag in Den Haag

De politie heeft dinsdag zes personen aangehouden tijdens Prinsjesdag in Den Haag. Vier van hen zijn opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Een van had een zwaard bij zich en iemand anders een gasmasker en een helm. Twee anderen werden aangehouden omdat zij zich niet konden legitimeren, laat de politie weten. Tegen de zes is proces-verbaal opgemaakt.

’s Middags vond een demonstratie plaats op het Plein, naast het Binnenhof. De actievoerders werden na enige tijd naar het Malieveld verwezen, liet een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten, onder meer omdat de demonstratie niet was aangemeld.

Een aantal demonstranten moest tegengehouden worden toen zij richting het tijdelijke Tweede Kamergebouw trokken aan de Bezuidenhoutseweg. Uiteindelijk werd daar vlakbij een speciaal vak ingericht. Daar mochten ze actievoeren.