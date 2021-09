Politie toont beelden verdachten van overval huis PSV’er Zahavi

In het programma Opsporing Verzocht worden dinsdag beelden getoond van de twee vermoedelijke daders van de overval op het huis van PSV’er Eran Zahavi. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de twee op de fiets naar het huis in Amsterdam rijden en na de overval ook op de fiets vluchten. Ook zijn er compositietekeningen van de mannen gemaakt.

Op zondagmiddag 9 mei werden Zahavi’s vrouw en vier jonge kinderen overvallen in hun huis aan de Arenborg in Buitenveldert. Daarbij werden zij vastgebonden en kregen ze tape op hun mond. De vrouw werd ook bedreigd met een vuurwapen. De voetballer was zelf op dat moment met de selectie van PSV op weg naar Tilburg voor een wedstrijd tegen Willem II.

De twee overvallers gingen er met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor. Ze wisten naar binnen te komen doordat een van hen zich voordeed als postbezorger.