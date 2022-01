Mobiel internetgebruik blijft stijgen

Mobiel internetgebruik is door de jaren heen fors gestegen. In 2005 maakte slechts 10 procent gebruik van mobiel internet. Dit is in 2021 gestegen naar 99,2 procent van de Nederlandse bevolking.

De forse stijging blijkt uit een rapport van datareportal.com en een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral Nederlanders tussen de 12 en 45 jaar gebruiken een mobiele internetverbinding, namelijk 94 procent. Het aantal Nederlanders tussen de 45 en 65 jaar dat mobiel internet gebruikt, is lager. Dit komt op ongeveer 84 procent. Voor de 65-plussers is het aantal nog lager. Wel hebben alle leeftijdsgroepen iets gemeen; zij gebruiken vooral een smartphone voor mobiel internetgebruik.

Sim-only populair: de smartphone hebben we al

Het gebruik van mobiel internet in Nederland gaat tegenwoordig vooral via een smartphone. De abonnementen voor dit mobiele internet hebben echter vaak een kortere looptijd dan de levensduur van de smartphone. Het sim-only abonnement – een (goedkoper) abonnement zonder toestel – wordt dan ook steeds populairder.

Uit cijfers van datareportal.com blijkt dat in 2021 95,7 procent van de Nederlanders tussen de 16 en 64 jaar een smartphone had. Voor veel Nederlanders is een smartphone niet meer weg te denken. Uit een rapport van datareportal.com blijkt dat in 2021 90,2 procent van de Nederlandse bevolking gebruik maakte van mobiel internet via een smartphone.

Vervanging voor sms’en en bellen

Tegenwoordig is bellen en sms’en grotendeels vervangen door alle mogelijkheden die het internet met zich meebrengt. Een bekend voorbeeld hiervan is chatten via Whatsapp.

Uit cijfers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat in 2021 steeds meer mensen liever chat of appt. Het aantal gebelde minuten is met 5 procent gedaald naar 11,6 miljard. Ook zijn het aantal sms’jes gedaald met 2 procent naar 546 miljoen. Elk kwartaal van 2021 was een stijging van dataverbruik te zien. In het derde kwartaal van 2021 steeg dat met 12 procent naar 346 miljoen gigabyte.

Stijging apparaten mobiele aansluiting

Volgens hetzelfde onderzoek van ACM zijn er ook steeds meer andere apparaten met een mobiele aansluiting. Zo zijn er inmiddels behoorlijk wat mobiele aansluitingen voor rookmelders, alarmsystemen of auto’s. Deze ‘slimme apparaten’ kunnen op basis van data berekenen wat de gebruiker wil.

Deze data (ofwel: informatie) halen de apparaten bijvoorbeeld uit de stem van de gebruiker, uit gezichtskenmerken, sensoren en apps. Zo bestaat er een slimme thermostaat die de verwarming automatisch uitdoet zodra iemand niet thuis is. Of een slimme koelkast die weet welke producten je moet meenemen als je boodschappen gaat doen. De slimme apparaten worden bovendien steeds slimmer; ze leren de gebruiker kennen, waardoor het de wensen en behoeften steeds beter kan voorspellen.

Uit cijfers van het CBS is bekend dat driekwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder in 2020 een of meer slimme apparaten had. Los van de smartphone waren vooral slimme meters voor water, gas of stroom zeer populair.

Maar er zijn ook behoorlijk wat inwoners die in 2020 geen slim apparaat aanschafte. Deze groep geeft aan dat zij hier simpelweg geen behoefte aan hebben. Daarnaast vonden sommigen een slim apparaat te duur of maakten zij zich zorgen over hun privacy en veiligheid.

