Brand in Rotterdams gaycafé onder controle

In een horecapand aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft een brand gewoed, meldt de veiligheidsregio. Na een uur had de brandweer het vuur onder controle. Op de benedenverdieping van het gebouw is Gay- & Dragcafé Bonaparte gevestigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Een persoon heeft rook ingeademd en is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Mensen die bij het uitbreken van de brand in het pand waren wisten tijdig te ontkomen. Het café was gesloten toen de brand uitbrak.

Het is nog niet duidelijk of de bewoners van de bovengelegen woningen op korte termijn kunnen terugkeren. De omvang van de schade is ook niet bekend.

De brandweer was met meerdere blusvoertuigen in de winkelstraat aanwezig. In het café moest de brandweer sloopwerkzaamheden uitvoeren om de brand te bestrijden. Een deel van de Nieuwe Binnenweg was enige uren afgesloten voor het verkeer.