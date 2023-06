De politie onderzoekt of de vondst van een dode vrouw (36) dinsdag in een woning in Rijswijk en een zelfmoord eerder die dag verband houden met elkaar. “Er wordt rekening gehouden met diverse scenario’s.”

Het lichaam van de vrouw werd dinsdag rond 17.45 uur gevonden in haar huis in de Mandolinestraat. Agenten waren naar de woning gegaan na een melding dat de bewoonster niet opendeed na aanbellen.