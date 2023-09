Zuid-Holland: geen reden om vergunning Chemours in te trekken

De provincie Zuid-Holland heeft op dit moment geen reden om de vergunning voor de Chemours-fabriek in te trekken. Volgens gedeputeerde Frederik Zevenbergen (vergunningverlening) houdt het bedrijf in Dordrecht zich nu aan de gestelde normen en regels, ook al heeft Chemours door de jaren heen gezorgd voor verontreiniging met PFAS-stoffen in de bodem en het water rond de fabriek.

Zevenbergen benadrukt gebonden te zijn aan wet- en regelgeving. De provincie heeft volgens hem in juridisch opzicht geen mogelijkheid om de vergunning in te trekken.

“We moeten daar een solide, keiharde reden voor hebben. En die is er nog niet, zo heb ik me door milieudienst DCMR laten vertellen”, zei de gedeputeerde in een debat met de Provinciale Staten, dat volgde op een hoorzitting over Chemours. “U kan het college dwingen om de vergunning in te trekken. Maar dan plegen we een onrechtmatige daad, zoals dat in het Burgerlijk Wetboek heet. De kosten waarmee we dan geconfronteerd worden, zijn dan voor ons.”

Zevenbergen benadrukte dat Zuid-Holland al eens aangescherpte eisen opstelde voor Chemours, die verder gingen dan in de wet- en regelgeving staat. Het bedrijf stapte daarop met succes naar de rechter. “Aan ons ligt het niet”, aldus Zevenbergen. “We zijn strenger geweest dan de rechter toestaat. We hebben beroep aangetekend, dat laat zien dat we volharden in ons standpunt.”

Het merendeel van de Provinciale Staten wil dat de provincie harder optreedt. Volgens Zevenbergen kan dat echter niet. “Je handelt op basis van beschikbare kennis en regelgeving. Dat is het leven van vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. Je past normen en kaders toe die je van een hogere overheid krijgt. Als iemand over de schreef gaat of ongewenst gedrag vertoont, dan handhaaf je en zorg je dat het stopt. Als wij in dit geval solide redenen hebben om de vergunning in te trekken, zullen we die niet laten liggen. Maar we moeten die dan wel eerst hebben”, aldus Zevenbergen.

De provincie Zuid-Holland legde Chemours recentelijk wel een zogeheten last onder dwangsom op, omdat bij een meting van afvalwater een stof was aangetroffen waarvoor de fabriek geen vergunning heeft. Die boete wordt echter pas van kracht als Chemours binnen vier maanden nogmaals de regels overtreedt.