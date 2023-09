Twee aanhoudingen na tweede explosie in Rotterdamse straat

In de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw een explosief afgegaan bij een woning in de Grasstraat in Rotterdam-West. De politie heeft twee verdachten aangehouden. In de nacht ervoor vond in het pand ernaast ook al een ontploffing plaats. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen beide explosies.

De explosie gebeurde rond 01.45 uur. Niemand raakte gewond, maar de woning raakte wel beschadigd.

Oplettende buurtbewoners zagen een paar uur later, rond 04.30 uur, iemand verdacht gedrag vertonen in de straat en overmeesterden deze persoon. Toegesnelde politieagenten konden de persoon aanhouden. Later in de nacht werd ook een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om twee mannen van 20 en 21 jaar uit Rotterdam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Bij het incident in de nacht van vrijdag op zaterdag legde volgens regionale omroep Rijnmond de dader een explosief voor de deur van een woning op de tweede verdieping. Bij de ontploffing zou een raam in het trappenhuis zijn gesneuveld, maar er vielen geen gewonden.