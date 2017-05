Boek Healthy Sisters laat zien dat gezond zijn nooit meer moeilijk hoeft te zijn

De gezondste zusjes van Nederland, Rachida en Najima Kharbouch, zijn er heilig van overtuigd dat gezond zijn nooit meer moeilijk hoeft te zijn. Met hun deze week verschenen boek Healthy Sisters vertellen ze alles over eten, diëten, sporten met hoofddoek en hoe je lekkerder in je vel kunt zitten. “We zijn samen vijftig kilo lichter.”

Werkelijk alle diëten hebben Rachida en Najima, bekend van de populaire blog en het YouTube-kanaal Healthy Sisters, uitgeprobeerd. Ze vielen tijdelijk af, om vervolgens dubbel zo hard weer aan te komen. Ze waren zichzelf spuugzat, zijn gestopt met lijnen en zijn naar hun levensstijl gaan kijken. Hun eigen overgewicht was hun grootste stimulans. Rachida: “Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met hardlopen, gecombineerd met gezonde voeding. Mijn zus, die door mij geïnspireerd werd, en ik zijn inmiddels samen vijftig kilo lichter.” Najima: “Ik moest veel drempels over om te gaan hardlopen. Door de combinatie van hoofddoek, extra kilo’s en een witte woonwijk voelde ik me enorm bekeken. Maar ik zag mijn zus blijvend dunner worden. Ik wilde vroeger altijd zo snel mogelijk afvallen, maar ik weet nu dat dit niet werkt.”

De zusjes hebben veel geleerd over wat gezond zijn nu eigenlijk betekent. Najima: “Voor mij betekende gezond zijn lange tijd dat je slank moest zijn. Ik weet nu dat het verder gaat dan een kleinere maat hebben of in een strakke spijkerbroek passen. Voor mij betekent gezond zijn dat je lichaam en geest in balans zijn. Het gaat niet om uiterlijk vertoon, maar om positiviteit. Rachida: “Voor mij betekent gezondheid dat je gelukkig bent met jezelf en dat je je fit, happy en healthy voelt. Als je goed in je vel zit, straal je dit ook uit naar anderen. Hiervoor hoef je geen afgetraind lichaam te hebben.” Rachida en Najima werken elke dag samen en zijn naar eigen zeggen heel goed en hecht met elkaar. “We zijn echt elkaars BFF’s. We zeggen altijd: ‘we zijn een tweeling, maar rachida is er iets eerder uitgekomen.’ We zijn nu op ons allerhappiest.”

“Het hoeft niet alleen maar de hele dag groen te zijn”

Volgens de zusjes heeft gezond zijn een etiket gekregen, waarbij mensen denken aan een dieet van water en sla. Zij hebben juist geleerd dat gezond eten juist super lekker is. Rachida: “Eigenlijk nog lekkerder dan ongezond eten. Het is belangrijk dat je gaat experimenteren met eten.” Wat zijn hun tips om het makkelijk en simpel te houden?

“Je moet jezelf spuugzat zijn. Als die knop niet omgaat en de wil er niet is om van de bank af te komen, krijg je niets voor elkaar. Je moet echt willen veranderen voor jezelf. Je kunt lijnen en sporten wat je wilt, maar er verandert niets als jij niet zelf wilt.”

“Je moet doen wat je leuk vindt, ook qua sporten. Doe iets waar je oprecht van houdt. Als hardlopen niet jouw ding is, moet je het ook niet doen.”

“Maak simpele aanpassingen aan het eten, zoals het gebruik van olijfolie om in te bakken. Als je kinderen hebt, kook dan altijd voor het hele gezin hetzelfde en niet voor jezelf wat anders. Kook voor iedereen gezond, waardoor het meer een levensstijl wordt dan een dieet.”

“Maak van gezondheid een manier van leven. Dit wil niet zeggen dat je nooit meer iets ongezonds of lekkers mag, maar dat er een goede balans in zit. Wij hanteren de 80/20 regel: tachtig procent is gezond en normaal eten en twintig procent is ongezond. Dus in het weekend gunnen we onszelf echt wel wat, zoals uiteten gaan of af en toe gebak. Het hoeft niet alleen maar de hele dag groen te zijn.”

“Neem je treat momentjes maar ga daarna wel door met je gezonde levensstijl. Vaak gaan mensen na het eten van een gebakje de rest van de dag ook cheaten, maar ga na je gebakje gewoon door met gezond eten. Het is een keuze die je steeds voor jezelf maakt. Je kan ook zeggen: ‘ik neem even een koekje’, maar je hoeft niet het hele pak op te eten.”

