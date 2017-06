Donorkind: zo ben je enig kind en zo heb je 39 halfbroers en -zussen

Zo’n 25 jaar is Jordy Willekens enig kind geweest, waarvan hij het grootste gedeelte door zijn moeder is opgevoed. “Mijn moeder valt op vrouwen en voor haar was een spermadonor de enige optie. Bij spermakliniek Bijdorp werd ze met open armen ontvangen.” 26 later blijkt Jordy 39 halfbroers en -zussen te hebben en heeft hij contact met zijn vader, die wellicht nog meer kinderen heeft.

Voor Jordy was het tot zijn tiende niet meer dan normaal om twee moeders te hebben. Totdat hij een Belgisch kinderprogramma zag dat over spermadonatie ging. “In het programma zat een jongen die ook twee moeders had. Ik ben toen aan mijn moeder vragen gaan stellen, omdat ik wilde weten het zat. Zij heeft me toen alles verteld. Ik had er snel vrede mee dat ik van een spermadonor was.” Zijn moeder had wel aangegeven dat als hij er psychisch van de in de knoop zou zaken, ze konden gaan uitzoeken wie zijn vader was. Dit was niet het geval. Jordy was van mening dat het wel écht slecht met hem moest gaan, wilde hij aan de bel trekken. Wel groeide er een behoefte om te weten of hij halfbroers en –zussen zou hebben, omdat hij zelf enig kind was.

Anderhalf jaar geleden keek Jordy een uitzending van Spoorloos dat over kinderen van een spermadonor ging. “Ik keek naar het programma en zag ene Bjorn met twee van zijn halfzussen. Ik dacht: ‘verrek, daar lijk ik op’. Bjorn was op zoek naar zijn andere halfbroers en –zussen. Ik ben toen via Facebook contact gaan zoeken en mocht mee doen aan het traject van Spoorloos. Via een DNA- onderzoek bleek ik inderdaad dezelfde vader te hebben. Van de ene op de andere dag had ik vijftien broers en zussen, want ik was niet de enige die het programma had zitten kijken.” Inmiddels is de familie uitgebreid tot 39. Na een uitzending van Pauw vorig jaar september zijn er in de loop van de afgelopen anderhalf jaar nog negentien broers en zussen bij gekomen. “We zijn een soort klein familiebedrijf.”

Het was een bizar en leuk moment voor Jordy om voor het eerst een aantal van zijn halfbroers en – zussen te ontmoeten. “Je bent altijd enig kind geweest en bent je eigen gezicht gewend. Opeens ontmoet je mensen met een vergelijkbaar gezicht. Ik kan in iedereen wel iets herkennen, niet alleen qua uiterlijk maar ook innerlijk. Met de een heb je wat meer dan met de ander, maar je voelt wel degelijk een band met elkaar.” Met twintig van zijn halfbroers en –zussen zit hij in een Whatsapp-groepje en ook is er een Facebookgroep waar iedereen lid van is.

Via Spoorloos had Jordy de contactgegevens van zijn donorvader gekregen, die hij na twee weken wachten heeft gemaild. “Mijn donorvader was een anonieme spermadonor, maar die anonimiteit kwam niet zozeer van hem, maar van de toenmalige sperma arts. Hij had er geen problemen mee om zijn kinderen te ontmoeten. Ik heb een mailtje gestuurd, waarin ik over mezelf heb verteld en ook veel vragen heb gesteld, waaronder zijn motivatie om sperma te doneren, waarom hij steeds mocht terugkomen om te doneren en dat ik open stond voor contact.” Jordy zijn donorvader mailde meteen terug, waarin hij over zichzelf vertelde en dat hij ook overdonderd was dat hij zoveel kinderen had.

“Ik noem hem soms gekscherend paps”

Wettelijk is het verboden om het sperma van een donor tientallen keren te gebruiken. De omstreden vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat, die vorige maand is overleden, is veelvuldig in het nieuws geweest. “Jan Karbaat had het niet zo zeer op de regeltjes. Het zaad van mijn vader was goed en er was meer vraag dan aanbod. Hij heeft behoorlijk gesjoemeld.” In juni 2016 heeft Jordy zijn donorvader voor het eerst ontmoet tijdens een etentje. “Ik vond het erg leuk om hem te leren kennen en hem in het echt te zien. We mailen nu regelmatig en over een week gaan we weer eten met wat andere broers en zussen erbij.”

Jordy voelt zich meer compleet sinds hij weet wie zijn vader is en hij een deel van zijn halfbroers en –zussen heeft ontmoet. “Ik snap mezelf beter omdat me nu meer een spiegel wordt voorgehouden. Ik heb nooit geweten hoe het is om een vader te hebben en mijn donorvader weet niet hoe het is om een vader te zijn, dus dat zijn we aan het leren. Ik noem hem soms gekscherend paps en hij mij zoonlief. Hij is heel openhartig en warm waardoor ik me snel op mijn gemak voel.” Gaat Jordy nog iets doen voor Vaderdag? “Ik ga hem zeker een mailtje sturen en misschien koop ik nog wat lekkers voor hem. Hij is net zo’n zoetekauw als ik.”