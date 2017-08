Pilot eerste Cyberwerkplaats in Nederland groot succes

De pilot van de allereerste Cyberwerkplaats in Nederland, gevestigd in de kelder van een voormalig bankkantoor in Rotterdam, heeft afgelopen week plaatsgevonden. Twaalf jongeren, waarvan de jongste vijftien jaar oud is, hebben de hele week alles op het gebied van hacken, websites bouwen en gamen geleerd. Mede-initiatiefneemster Mary-jo de Leeuw: ”Als je wilt hacken dan wil je niet eerst vijf jaar lang op school aanhoren uit hoeveel lagen de aarde is opgebouwd en dan boeit het je over het algemeen genomen ook niet wat er in 1492 gebeurde.”

De Cyberwerkplaats heeft als uitgangspunt ‘hack je gek en verdien een werkplek’. Van de tweehonderd aanmeldingen is een select gezelschap uitgekozen dat de hele week opdrachten heeft gekregen en vaardigheden heeft geleerd om een volwaardige ethical hacker te worden. Twee van de jongeren hebben inmiddels een baan aangeboden gekregen.

Ik ben geen stereotype hacker

Twee van de gelukkigen die een plek hebben weten te bemachtigen, zijn Zawadi Done (17) en Razjaan Rashid (23). Zawadi: “Via LinkedIn zag ik een berichtje en dacht: hier moet ik bij aanwezig zijn. Ik heb meteen Mary-jo een berichtje gestuurd. Ik ben al vanaf mijn geboorte bezig met computers en sinds een jaar met ethical hacken. Vaak zien dingen er van de voorkant leuk uit op het internet, maar ik wil weten wat er aan de achterkant gebeurt.” Zawadi zit in het tweede jaar van de studie applicatie ontwikkelaar, heeft sinds kort een eigen bedrijf met een vriend en doet de werkplaats ernaast. “Mensen verwachten niet dat ik een hacker ben. Ik ben namelijk geen stereotype hacker: iemand met bril, die nooit buiten komt, een beetje dik is en die altijd games speelt.” Wat heeft hij geleerd deze week? “Hoe je als jonge gozer die hackt al bij grote bedrijven kan aankloppen, dat heeft mij geïnspireerd. Ik denk dat als ik een baan wil, het er goed uitziet voor mij.”

Razjaan werd door een vriendin op de hoogte gebracht van de cyberwerkplaats. “Ik ben altijd meer bezig geweest met mode, maar het afgelopen jaar ben ik me meer gaan verdiepen in hacking. Ik heb een coding bootcamp gedaan, omdat het me tof lijkt om een eigen website te kunnen bouwen. Ook ben ik naar een hacking conferentie geweest. Ik wist niet dat er zoveel dingen te hacken zijn.” Razjaan is de oudste in de groep en is nog een beetje aan het uitvogelen wat ze wil. “Mode en hacking vind ik beide interessant. Steeds meer modebedrijven doen aan 3D-printen, heel bijzonder. En het is ook nog eens duurzaam. Ik wil aan jongeren laten zien dat het traditionele pad van naar school gaan en dan een baan krijgen niet langer bestaat. Het werk van ethical hacken kun je overal ter wereld vanaf je computer doen.” Ze vertelt dat er deze week een robot op bezoek kwam op de werkplaats. “Die mochten we met z’n allen proberen te hacken. Heel veel dingen worden al gedaan door robots, maar daar hebben we helemaal geen weet van.”

Je mag hier dingen bouwen maar ook slopen

Volgens mede-initiatiefnemer Mary-Jo is deze cyberwerkplaats belangrijk, zeker nu. “Het hedendaagse schoolsysteem sluit bij deze jongeren niet aan. De jongeren die hier komen, willen zich bezighouden met 21e eeuwse vaardigheden, zoals hacken, gamen en websites bouwen. Hier hoef je niets, je mág hacken en andere vaardigheden leren die jou aanspreken en liggen. Iedereen is welkom en je hoeft geen toegangsfee te betalen.” De cyberwerkplaats is volgens haar een plek waar jonge gamers en (aankomende) hackers elkaar ontmoeten, uitdagen en inspireren. “Je mag hier dingen bouwen maar ook slopen.”

Deze week was een pilot. Met tweehonderd aanmeldingen in zeer korte tijd en gezien de successen van deze week kan de pilot een groot succes worden genoemd. “Inmiddels zijn er ook andere steden dan Rotterdam die bij ons hebben gegeven dat ze de mogelijkheden willen verkennen om de cyberwerkplaats in een andere gemeente uit te rollen en hebben investeerders zich gemeld.”

Ook Mary-Jo ziet de toekomst voor deze jongeren rooskleurig in. “Een aantal jongeren hebben gedurende de week meegelopen met potentiële werkgevers en dat is van alle kanten goed bevallen. Dus de eerste stappen op weg naar een baan zijn gezet, maar dat is niet het doel waarmee deze jongeren deze week zijn ingegaan.”