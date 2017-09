Koning Willem-Alexander en burgemeester Eberhard Van der Laan borrelen samen

Koning Willem-Alexander en burgemeester Eberhard Van der Laan namen vrijdagmiddag samen een borrel in De Eland in Amsterdam tijdens een bezoek aan ondernemers en buurtbewoners van de Jordaan. De eigenaar van het café vond hun bezoek een enorme eer.

‘Het is een heel bevlogen man, erg ontspannen, heel anders dan ik hem van televisie ken. Dan loopt hij wat gespannen rond”, vertelt de eigenaar over Willem-Alexander tegen AT5. Maar hij was niet alleen vereerd dat de koning een alcoholische versnapering nam in zijn café: “Ik leef erg met de burgemeester mee. Het is een trieste situatie, maar het blijft een geweldige man. Ik geniet ervan om hem te zien. Hij heeft nog steeds die fantastische uitstraling en die passie voor Amsterdam, geweldig.”