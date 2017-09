Gemeente Emmen stapt af van het collectief verzekeren

Gemeente Emmen gaat de collectieve zorgverzekering per 2018 inruilen voor een zorgverzekering op maat voor de inwoners van Emmen. Ongeveer zeventig procent van de Nederlanders is collectief verzekerd via bijvoorbeeld de werkgever, een vereniging of via de gemeente. Ondanks een collectiviteitskorting is de premie vaak te hoog. Om verzekerden binnen Emmen een betere zorgverzekering te bieden gaat de gemeente samenwerken met zorgvergelijker Poliswijzer.nl.

Waarom stapt gemeente Emmen af van het collectief verzekeren?

Inwoners van gemeente Emmen konden deelnemen aan de collectievezorgverzekering, maar de zorgverzekering was voor een groot deel van de inwoners van Emmen niet geschikt. De premie kwam vaak te hoog uit door de aanvullende dekkingen die niet gebruikt werden door veel verzekerden. Ze konden zich goedkoper verzekeren buiten het collectieve contract. Om ervoor te zorgen dat de gemeente haar inwoners kan helpen aan beste zorg tegen de laagste premie, hebben ze gekozen voor de individuele aanpak. Poliswijzer.nl gaat haar vergelijkingstool ter beschikking stellen aan de gemeente. Vanuit de gemeente kunnen de Emmenaren ondersteuning krijgen bij het vergelijken, maar ze kunnen het natuurlijk ook zelf doen.

Individueel verzekeren de betere optie

De collectieve verzekering is door gemeente Emmen niet voor niets ingeruild. Het individueel vergelijken en verzekeren geeft een financieel voordeel voor de inwoners van Emmen, en ook voor de gemeente zelf. Binnen de collectieve regeling is het voordeel in de portemonnee te klein. Hierdoor hebben naar verhouding weinig Emmenaren gebruik gemaakt van de regelingde collectieve verzekering. Dat is natuurlijk niet de insteek van de regeling.

Wat wil gemeente Emmen?

Vanaf november gaat de gemeente samenwerken met Poliswijzer.nl. Met de vergelijkingstool van Poliswijzer.nl kunnen Emmenaren hun zorgverzekering zo goed mogelijk afstemmen op de zorg die ze echt nodig hebben. Hierbij wordt ook goed gekeken of de zorgverleners in de regio Emmen door de verzekeraars gecontracteerd zijn. Hierbij moet er geen overstapdrempels gelden. Dus geen medische selectie of wachttijden. In vergelijking met het collectief verzekeren kunnen de inwoners van Emmen besparen op de premie voor de zorgverzekering.

Gemeente Emmen wil vooral inwoners met een laag inkomen tegemoet komen in de hoogte van de zorgkosten. De groep loopt tegen het probleem aan dat ze hoge medische kosten hebben en ze hebben naar verhouding veel zorg nodig. De collectieve zorgverzekering was hierin niet de oplossing. De individuele aanpak moet niet alleen zorgen voor lagere kosten, maar zeker ook voor een betere zorg.