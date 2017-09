Wat gaat er veranderen voor je zorgverzekering in 2018?

De komende maanden zijn belangrijke maanden voor onze zorgverzekering. Gaan we meer of juist minder betalen en wat gebeurt er met ons eigen risico? Wij hebben de belangrijkste data voor je op een rijtje gezet, zodat je goed op de hoogte blijft van alle veranderingen en je straks weet welke keuze je moet maken.

Naar het einde van het jaar toe verandert er veel wat betreft onze zorgverzekering. Er wordt inmiddels al flink gespeculeerd. Uit conceptstukken voor Prinsjesdag die tijdens de formatieonderhandelingen naar buiten zijn gekomen, ziet het ernaar uit dat ons verplichte eigen risico stijgt naar vierhonderd euro. Ook bestaat er een kans dat de zorgpremie in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel zes euro per maand. Daarbij ligt het in de planning dat lagere inkomens volledig gecompenseerd zullen worden door middel van een stijging van de zorgtoeslag.

Prinsjesdag

Op Prinsjesdag, dat op 19 september plaatsvindt, wordt het eigen risico en de nominale zorgpremie voor 2018 definitief bekendgemaakt. Dan weten we of de speculaties kloppen. Een belangrijke datum dus om in de gaten te houden. Vanaf deze datum zijn de Miljoenennota, de Rijksbegroting, het Belastingplan en alle bijbehorende stukken online beschikbaar.

Een andere belangrijke datum om in de gaten te houden, is 12 november. Op deze dag moeten alle zorgverzekeraars hun premies voor 2018 bekend hebben gemaakt. Je weet dan wat je voor je huidige zorgverzekering zal betalen in 2018 en welke vergoedingen gelden. Op dit moment is het dus nog niet zeker of de premies zullen stijgen of dalen. Dit alles hangt af van de keuzes die het demissionair kabinet zal maken.

Zorgverzekering vergelijken

Tot op de laatste dag van dit jaar is het nog mogelijk om je oude zorgverzekering op te zeggen. Zorg er dus voor dat je voor deze datum weet of je je huidige zorgverzekering wilt verlengen of dat je wellicht naar een andere verzekering wilt overstappen. Het is zinvol om hiervoor voldoende de tijd te nemen en je eigen zorgverzekering online te vergelijken met andere zorgverzekeringen. Dit kan al vanaf 12 november, als de premies definitief bekend zijn.

Op 31 januari 2018 krijg je voor het laatst de kans om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Het is wel zo dat je vóór 31 december je oude verzekering opgezegd moet hebben. De nieuwe verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in. Uiteraard is het handiger om alles voor het einde van het jaar te regelen dus gebruik deze extra maand alleen als je zeker weet dat je ergens anders beter uit zult zijn.