Onrust door nog niet reguleren online kansspelen: gokbelasting gaat omhoog

Al jaren wordt er over gesproken, maar nog steeds is het niet gebeurd: de regulering van kansspelen via internet. Door het financiële gat te dichten die door het wachten hierop is ontstaan, wil het kabinet gokken duurder maken. De kansspelbelasting gaat omhoog van 29 procent naar 31,1 procent. Maar waarom is het wetsvoorstel om online kansspelen te reguleren, eigenlijk nog niet ingevoerd en wat is de huidige stand van zaken?

Het idee is dat de belasting een half jaar nadat de wet is ingegaan, weer wordt teruggebracht naar 29 procent. Voor deze periode is gekozen omdat de Kansspelautoriteit zo’n zes maanden nodig heeft nadat de wet is ingegaan om de nieuwe regels door te voeren.

Doorvoering wetgeving laat lang op zich wachten

De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 al ingestemd met het wetsvoorstel om online kansspelen, zoals online roulette te reguleren. Het parlement wil hiermee illegaliteit tegengaan en deelnemers beschermen. Maar voordat deze wet van kracht kan gaan, moet de Eerste Kamer de wetgeving ook goedkeuren, en dit is nog niet gebeurd. De Eerste Kamer zette afgelopen mei vraagtekens bij de wetgeving. Met name de verslavingsaspecten van het online gokken moeten worden geconcretiseerd. De vragen die de Eerste Kamer heeft, liggen momenteel bij demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff.

Pas na een goed beleid rondom zogenoemde probleemspelers en hun schulden en duidelijke antwoorden, gaat de Eerste Kamer de wet in behandeling nemen. Naar verwachting gaat de wetgeving halverwege 2018 in werking treden. Tot die tijd kunnen goksites geen licentie aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Goksites mogen zich daarom niet op de Nederlandse markt richten.

Onrust bij online casino’s

Omdat het in Nederland niet mogelijk is om als online casino een vergunning te krijgen, was er lange tijd sprake van een gedoogbeleid. De Kansspelautoriteit trad niet op als de aanbieders voldeden aan een aantal criteria, zoals het niet gebruiken van een Nederlandse domeinnaam en het communiceren in de Nederlandse taal. Sinds afgelopen juni treedt de toezichthouder echter strenger op. Zo mogen online casino’s geen Nederlandse elementen in hun spellen gebruiken, zoals klompenbingo en stroopwafelbonussen. Talloze websites hebben door de nieuwe regels hun website moeten opdoeken.

De meeste aanbieders van kansspelen zijn echter bedrijven van buiten Nederland en illegale aanbieders, waar de Kansspelautoriteit tandeloos tegen is. De toezichthouder kan wel boetes opleggen, maar die vervolgens niet innen. Dat komt omdat er geen internationale verdragen zijn die dit toestaan. Daarnaast kunnen aanbieders van online kansspelen in Nederland zich dus niet registreren. Het gevolg hiervan? Veel illegaliteit. Daarnaast loopt de Nederlandse staat vijftig miljoen euro aan belastinginkomsten mis.

Al met al is het belangrijk dat de regelgeving rondom online kansspelen in Nederland snel geconcretiseerd en ingevoerd wordt. Het wordt hoog tijd dat dit gebeurt, want Nederland loopt op dit gebied flink achter ten opzichte van andere Europese landen waar de markt gelegaliseerd is of de regels voor online gokken soepeler zijn. Maar voordat de wetgeving een feit wordt, zal het voorlopig nog onrustig blijven rondom de regelgeving van online gokken. Gokliefhebbers en geïnteresseerden kunnen het nieuws hierover op de voet volgen op Onlineblackjack1.nl. Op de website die het laatste casinonieuws deelt, is ook te lezen wat de precieze huidige regels zijn die de Kansspelautoriteit hanteert.