Dit speelgoed mag niet ontbreken in de schoen of tijdens pakjesavond

Sinterklaas is weer in het land en dat betekent voor veel kinderen dat ze hun schoen mogen zetten. En dat niet alleen, maar ook pakjesavond nadert. Dit kan voor ouders inkoopstress opleveren. Daarom hebben wij de leukste speelgoedtrends voor in de schoen en tijdens pakjesavond op een rijtje gezet.

Ook dit jaar is er weer veel speelgoed dat populair is onder kinderen, zoals de L.O.L. surprise ballen en de Hatchimals. Alles wat in een ei of bal verpakt is en uitgepakt moet worden, is momenteel een rage onder kinderen. Van de Hatchimals zijn er nu ook collectors items, ook wel de colleggtibles, die wat kleiner qua uitvoering zijn. Beide zijn ideale cadeaus voor in de schoen.

Volgens Joyce van de Pas van online magazine MamsatWork zie je steeds meer speelgoed met een omhulsel. “Dan blijft het voor kinderen extra spannend. Maar verder kom je op de standaard schoencadeaus uit, zoals knutselspullen, stickervellen en snoepgoed. Ook spulletjes van de Action zijn prima en betaalbare opties voor in de schoen. Het gewone kneuterige en creatieve spul blijft het goed doen.” Ook lego en Playmobil zijn in kleine setjes te verkrijgen, waardoor ze precies in de schoen passen.

NIEUW: Unboxing 2 keer L.O.L. Surprise Ballen GLITTER Series! https://t.co/3naUXpRZeE pic.twitter.com/LcJYomN3FM — Mr Stephen #bcuk (@mrstephen_bcuk) November 10, 2017

Naast cadeaus voor in de schoen staat ook pakjesavond bijna voor de deur. Onlangs heeft de verkiezing van het speelgoed van het jaar plaatsgevonden, waarbij ook het publiek zijn of haar voorkeur mocht uitbrengen. Hieronder een overzicht van de winnaars:

Categorie 0-3 jaar: Play-Doh kleuren en vormen

Categorie 4-5 jaar: Soggy Doggy



Categorie 6-7 jaar: Kidizoom Flix

Categorie 8-9 jaar: Macrobot

Categorie 10-11 jaar: Agricola familie editie

Categorie 12-17 jaar: Nikko Air Race Vision

Can't wait to see you take your Nikko Air Race Vision 220 FPV Pro out for a flight! #NikkoAirHeads #NikkoAir @theSIMPLEmoms pic.twitter.com/f5x9gvkF8F — Nikko Air (@nikko_air) October 4, 2017

Categorie 18 jaar en ouder: Escape Room The Game Virtual Reality Set

Hoera! Escape Room The Game: VR is uitgeroepen tot Speelgoed van het Jaar 2017 in de categorie 18 plus. Iedereen bedankt voor het stemmen! pic.twitter.com/QeZNaEIyA0 — Identity Games (@IdentityGames) November 11, 2017

Verder zie je momenteel veel populair speelgoed met techniek erin, zoals een pop met een hond erbij, die met elkaar liedjes zingen. Maar ook bordspellen zijn en blijven populair, zoals het eerder genoemde spel Escape Room. Volgens Joyce wordt dit spel ook onder volwassenen graag gespeeld.

Naast al het technische speelgoed en de bordspellen blijkt dat de Sint ook graag praktische cadeaus geeft. Onlangs heeft Joyce een onderzoek gedaan onder haar lezers en hieruit blijkt dat het geven van pyjama’s en sokken favoriet zijn.

Joyce is zelf moeder van twee kinderen. Wat is hun favoriet? “Ze vinden onder meer wat technischer speelgoed, waarbij ze wat meer moeten nadenken, leuk. Bijvoorbeeld Goldie bloxs; dat is speelgoed waar je kind zelf mee moet bouwen en aan de hand van een verhaal met een oplossing voor iets moet komen.”