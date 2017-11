Dit is het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering

Weet jij niet het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering? Je bent niet de enige. Uit een recent onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders niet weet wat het verschil is tussen deze verzekeringen, terwijl dit wel belangrijk is.

Van de 1.730 respondenten wist 53 procent niet het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. Uitvaartverzekeringwijzer.net vindt het schokkend dat zoveel Nederlanders niet het verschil weten tussen deze verzekeringen, omdat het twee compleet verschillende verzekeringen zijn. Maar wat houden de verzekeringen dan precies in?

Uitvaartverzekering

Aan een gemiddelde uitvaart in Nederland hangt een prijskaartje van vijfduizend euro. Dit bedrag kunnen veel Nederlanders niet zomaar ophoesten als een familielid overlijdt. Een uitvaartverzekering wordt afgesloten om de kosten van de uitvaart te betalen en te voorkomen dat nabestaanden met deze kosten worden opgezadeld. Goed om te weten: bij de meeste uitvaartverzekeringen wordt rekening gehouden met inflatie. Dit houdt in dat het verzekerde bedrag ieder jaar iets hoger wordt.

Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Bij een natura uitvaartverzekering wordt de uitvaart door een uitvaartondernemer verzorgd; er is sprake van een basispakket. Bij een kapitaalverzekering en een natura sommenverzekering krijgen de nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd voor een uitvaart die ze zelf kunnen samenstellen. Het verschil tussen deze twee verzekeringen is dat bij een kapitaalverzekering een deel van het bedrag aan andere zaken mag worden uitgegeven, zoals goede doelen. Dat kan bij een natura sommenverzekering niet. Ook is er de combinatie uitvaartverzekering: hierbij krijgen nabestaanden naast een basispakket, een bedrag uitgekeerd voor extra’s, zoals een luxe kist.

Overlijdensrisicoverzekering

Als iemand een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten, komt er geld vrij nadat hij of zij is overleden. Hierdoor kan bijvoorbeeld de partner van de overledene in dezelfde woning blijven wonen en de hypotheek blijven betalen. De uitkering van een overlijdensrisicoverzekering kan ook worden gebruikt om andere vaste kosten te betalen, zoals de studiekosten van de kinderen. Let op: het geld wordt alleen uitgekeerd als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering.

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Als je een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten, ben je tijdens de gehele looptijd verzekerd voor een vast bedrag en blijft het uitgekeerde bedrag altijd hetzelfde. Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt ieder jaar het bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd. Tot slot wordt er bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering aan het einde van de looptijd een lager bedrag uitgekeerd dan aan het begin.

Uitvaartverzekeringwijzer.net verzoekt de Rijksoverheid nader onderzoek te doen naar het feit dat veel Nederlanders niet het verschil weten tussen een uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering. Het is immers zonde als je voor een verzekering betaalt die je niet nodig hebt.