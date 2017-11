Geneeskunde student brengt anti-katerpil op de markt

De meeste van ons hebben er weleens last van: een kater. Bestaat daar niet iets voor, vroeg vierdejaarsstudent geneeskunde Niels Pesser zich af. Samen met vader Jacco kwam hij op het idee om een anti-katerpil op de markt te brengen. “Ik wil met mijn pil Zober niet het groot gebruik van alcohol stimuleren.”

Niels en zijn vader zijn wielergek en bevinden zich regelmatig tijdens de zomer in Frankrijk. In de avond drinken ze dan weleens een aantal lokale biertjes bij het eten, aldus Niels. “Ik heb nooit veel gedronken en drink tijdens zulke avonden ook niet veel. Maar als je dan vroeg op moet om te wielrennen, dan heb ik daar toch last van.”

Hij vroeg vier jaar geleden aan zijn vader of er niet een stof is die goed werkt tegen een kater. “Vanuit zijn functie als apotheker kent hij wel middeltjes die iets doen tegen een kater. We zijn namelijk niet de enige met dit idee. Ik heb van alles uitgeprobeerd, van pillen tot poeders, maar dacht nooit: wat een wondermiddel. Ik merkte er eigenlijk vrij weinig van.”

“Onze pil lost de schadelijke effecten van alcohol niet op”

Niels kwam erachter dat groene thee stoffen bevat die een effect hebben op de afbraakproducten van alcohol. “We zijn met capsules aan de slag gegaan en zelf gaan testen, met Zober als resultaat. De werking is afhankelijk van de hoeveelheid alcohol die je hebt gedronken. We gaan uit van één pil per één alcoholische consumptie.” En als iemand vijftien biertjes heeft gedronken? “Dan zou vijftien pillen het advies zijn, maar ik wil het groot gebruik van alcohol niet stimuleren. Ik heb zelf een keer dertien capsules genomen en dat was niet fijn.”

Niels had niet verwacht dat er zoveel aandacht voor zijn anti-katerpil zou zijn. De webshop loopt storm. Hij heeft van tevoren wel nagedacht over het vervaardigen van een dergelijke pil. “Mijn advies is dat niet drinken het gezondst is. Alcohol is giftig. Onze pil lost de schadelijke effecten van alcohol niet op. Alcohol blijft schadelijk, ook met Zober.”

Niels denkt niet dat deze pil aanzet tot meer alcoholgebruik. Alcohol is sociaal geaccepteerd. Dat was al zo en daar kan ik niets aan veranderen, aldus Niels. “Verrassend veel mensen van tussen de 25 en 40 jaar oud bestellen de pil. Ze gebruiken de pil voor na een zakenborrel of -diner, waar de druk om te drinken best groot is.”

Niels vervolgt: Zober is geen medicijn, maar een voedingssupplement. Het biedt een oplossing tegen een kater bij matig alcoholgebruik. Als je geen kater wil, moet je niet drinken. Ik ben zelf niet iemand die tollend in zijn bed moet liggen om een mooie avond te hebben.”