Alsnog celstraf voor Haagse ´borstendokter´

De Haagse Rock G., die bekend staat als ‘borstendokter’ of ‘horrordokter’, moet alsnog de cel in. Het gerechtshof in Den Haag acht hem schuldig aan mishandeling en verminking van meerdere patiënten bij wie hij cosmetische ingrepen uitvoerde in zijn Citykliniek in Den Haag. Hij heeft twee jaar celstraf gekregen waarvan één jaar voorwaardelijk.

Drie jaar geleden werd G. nog vrijgesproken door de rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) had in hoger beroep drie jaar celstraf tegen hem geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat was dezelfde eis als drie jaar geleden voor de rechtbank. Die oordeelde toen echter dat de in Suriname geboren G. weliswaar fouten had gemaakt, maar dat deze niet ernstig genoeg waren om hem te straffen. De aanklagers gingen daartegen in beroep.

In totaal hadden 121 ex-patiënten zich sinds 2008 met klachten gemeld. Tien zaken zijn tijdens het proces behandeld.

De straf van het hof pakt een jaar lager uit dan de aanklagers hadden geëist. Dat komt omdat G. op twee punten van de aanklacht is vrijgesproken, onder meer bij de klachten van één patiënte. Ook hield het hof rekening met het grote tijdverloop in deze kwestie en de grote media-aandacht.

Wel rekende het hof G. zwaar aan dat hij weinig inzicht toonde in zijn eigen handelen en de ernstige gevolgen daarvan voor zijn patiënten. G. gaf aan dat hij ook eigenlijk nog in het buitenland wilde werken. Maar het hof wil daar een stokje voor steken door hem een beroepsverbod op te leggen. In de proeftijd van drie jaar die het hof bepaalde, mag hij zijn medische beroep niet uitoefenen, ook niet in het buitenland.