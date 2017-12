Actievoerders gearriveerd in Dokkum

De actievoerders die hun onvrede willen uiten over Zwarte Piet zijn zaterdagmiddag rond 14.30 uur aangekomen op het plein in Dokkum waar ze mogen demonstreren. De groep mag zich als enige op het plein begeven en er zijn geen andere mensen welkom tijdens de demonstratie. Ze mogen tot 16.00 uur blijven.

De actievoerders kwamen zaterdag kort na 14.00 uur begeleid door ME met drie bussen aan in Dokkum. Lopend op weg naar het centrum riepen ze; ´No more blackface´. De sfeer was een beetje grimmig . Maar rond het plein is het rustig. De actievoerders dragen spandoeken met daarop teksten als ´Zwarte Piet is zwart verdriet´.

De actie is aangevraagd door Nederland Wordt Beter, een organisatie die zich naar eigen zeggen richt op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Het gaat om een inhaalactie omdat de actie tegen Zwarte Piet die gepland stond tijdens de nationale intocht van Sinterklaas door tegendemonstranten werd verhinderd. De bussen waarin de activisten zaten, werden op de A7 klemgereden door Friese pro-Piet-actievoerders.

Ook vertegenwoordigers van het extreemrechtse Pegida hebben zich zaterdag in Dokkum gemeld. Zij willen met zwarte pieten pepernoten uitdelen in Dokkum.