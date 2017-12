Is een anticonceptie app betrouwbaar of niet?

Het aantal pilgebruikers is de afgelopen jaren gedaald. Het spiraaltje is populairder geworden, maar ook het aanbod in apps waarmee je je cyclus kunt bijhouden is gestegen. Of dergelijke apps werkelijk betrouwbaar zijn, is de vraag. Wij vroegen Els Bethlehem, verpleegkundig specialist fertiliteit in het OLVG in Amsterdam, om advies. “Een app als anticonceptie zou ik zelf heel spannend vinden.”

Onlangs heeft de Zweedse anticonceptie-app Natural Cycles 25 miljoen euro opgehaald in een tweede investeringsronde. De app is inmiddels razend populair. Ruim 500.000 vrouwen wereldwijd gebruiken de app om een ongewenste zwangerschap te voorkomen. Deze vorm van hormoonvrije anticonceptiemethode wil vrouwen een alternatief bieden voor de pil.

Maar is zo’n app wel een alternatief voor de pil? “Ik vind zo’n app gevaarlijk, helemaal als je niet zwanger wilt worden. Ook al heb je een strikte cyclus van 28 dagen en weet je precies op welke dagen je vruchtbaar bent, dan nog kan je niet alleen vertrouwen op zo’n app.”

Stel, je gaat naar de sauna en je wilt weten of je ongesteld gaat worden, of als je een kinderwens hebt, dan geeft zo’n app inzicht, aldus Bethlehem. “De toegevoegde waarde van zo’n app is dat het zorgt voor een stukje bewustwording. Het is voor vrouwen sowieso handig om meer te weten over hun cyclus; niet alleen om wel of niet zwanger te worden, maar ook bijvoorbeeld als ze richting de overgang gaan.”

“Er is weinig bewustzijn over het eigen lichaam”

Het valt Bethlehem op dat een groot aantal jonge vrouwen, die druk zijn met hun baan, vaak niet weten wanneer ze voor het laatst ongesteld zijn geweest. “Dan weet de partner het wel, omdat ze toen niet konden vrijen. Steeds meer vrouwen houden hun cyclus wel bij met hun telefoon, maar er is nog weinig bewustzijn over het eigen lichaam. De telefoon moet zeggen wanneer je wel of niet kunt vrijen. Maar wat als je eisprong eerder is dan normaal? Soms vindt deze in de eerste week plaats en dan zeggen ze: maar dat kan niet volgens mijn telefoon!”

We vertrouwen dus meer op iets dat buiten ons lijf zit dan in plaats wat in ons lijf zit, aldus Bethlehem. “We zijn zo gejaagd en met andere dingen bezig. We nemen niet de tijd om te luisteren naar de signalen van ons lichaam. Veel vrouwen staan ver van hun lichaam. Soms moet ik vrouwen voorlichten hoe de cyclus van a tot z in elkaar zit. Zij hebben geen idee wanneer ze wel of niet zwanger kunnen worden.”