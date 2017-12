Onderzoek naar dood Domburgse potvis hervat

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de dode potvis op het strand van Domburg is zaterdagochtend hervat. Of de sectie zaterdag kan worden afgerond, is niet duidelijk. Het water komt weer op in Zeeland en dan komt het kadaver van de ruim 13 meter lange dode potvis onder water te liggen.

Het dier lijkt in de nacht van donderdag op vrijdag levend te zijn aangespoeld op het strand van Domburg. Op het kadaver waren aan de buitenkant verwondingen zichtbaar, vergelijkbaar met schaafplekken. In Zeeland noemen ze de potvis, een mannetje, inmiddels Pieter, naar de Zeeuwse natuurkundige Pieter Zeeman.

Deskundigen hopen dat het bij één potvis blijft en dat er niet – zoals twee jaar geleden – een hele groep potvissen in Noord-Europa strandt. In januari 2016 strandden op Texel zes potvissen, waarna er binnen zes weken nog 24 aanspoelden op de stranden van Engeland en Duitsland. Waarschijnlijk waren ze verdwaald.