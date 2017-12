Coalitiepartij ChristenUnie wil gevaarlijk vuurwerk aanpakken. Daarom moet het kabinet de aanbeveling opvolgen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om knalvuurwerk en vuurpijlen voor particulier gebruik uit de handel te halen. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie zegt dat vrijdag in Trouw.

Siervuurwerk blijft als het aan de partij ligt wel beschikbaar voor particulieren. Het andere vuurwerk alleen voor professionals.

De ChristenUnie vindt dat oud en nieuw ,,zijn onschuld aan het verliezen is” met alle vuurwerkslachtoffers, geweld tegen hulpverleners en vandalisme.

,,We vragen inmiddels het onmogelijke van bijvoorbeeld de politie. Illegaal vuurwerk en een deel van het legale vuurwerk is niet van elkaar te onderscheiden. Van de vuurwerkslachtoffers is de helft omstander. Dat vind ik – alles bij elkaar – niet meer normaal”, aldus Dik-Faber.