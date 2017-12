Geen witte kerst

De kerstdagen verlopen deze keer onstuimig en zacht. Overdag wordt het rond 10 graden en ook de nachten zijn warmer dan normaal met minima tussen 4 en 8 graden, is de verwachting van Weeronline.

Met een stevige zuidwestenwind is het onstuimig. Aan de kust waait het hard en op de Wadden kan het tweede kerstdag zelfs even stormachtig waaien, met kans op zware windstoten. Beide dagen trekken wolkenvelden over het land en soms breekt even de zon door, maar ook is er kans op wat neerslag.

Vorig jaar verliep kerst ook vrij warm, met in De Bilt gemiddelde maxima van 11,8 graden, het jaar ervoor was het nog warmer: gemiddeld 14,2 graden. De laatste koude en witte kerst was in 2010. In De Bilt was het toen 2,7 graden, in het oosten van het land een stuk kouder met maxima rond -4 graden.