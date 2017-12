Parkeeroverlast leidt tot vuurwerkvondst

Een toevalstreffer in Arnhem heeft de politie een vangst van ruim 218 kilo vuurwerk opgeleverd. Agenten waren zaterdag na een melding over parkeeroverlast bij een busje gekomen en zagen door de ruit de partij vuurwerk liggen. De eigenaar van het busje, een 42-jarige man uit Arnhem, krijgt een proces-verbaal. Het vuurwerk is in beslag genomen, laat de politie zondag weten.

In het nabijgelegen Westervoort deed de politie zaterdag nog een grote vuurwerkvangst. Dankzij een anonieme tip werd daar op de zolder van een 40-jarige man 375 kilo illegaal vuurwerk gevonden.