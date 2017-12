Meer ongelukken zorgen voor veel drukte

Diverse aanrijdingen hebben op tweede kerstdag voor extra drukte op de wegen gezorgd. Rond 14.00 uur stond er op de Nederlandse wegen bijna 100 kilometer file.

De ANWB telde in totaal veertien ongelukken. ,,Er is sprake van twee keer zoveel aanrijdingen als vorig jaar tijdens de tweede kerstdag. Het is op deze dag altijd wat drukker, maar door de aanrijdingen is het extra druk.”

Door ongevallen ontstonden er lange files op onder meer de A27 en de A2.

Op tweede kerstdag zijn altijd veel mensen op pad. Het was dinsdagochtend al file rijden op de wegen naar de Efteling. Ook bij het shoppingcentrum bij Roermond en bij diverse woonboulevards in het land was het flink druk.