Inslaan op de ‘Feuerwerk-Allee’

,,We noemen het hier deze dagen de Feuerwerk-Allee”, grapt eigenaar Vierboom van de biologische boerderij in het Duitse Wyler, aan de andere kant van de grens bij Nijmegen. Zijn bedrijf staat aan de Hauptstrasse (Hoofdstraat). Hij verkoopt in de dagen voor de jaarwisseling vuurwerk, en niet als enige. Tientallen, voornamelijk Nederlandse auto’s staan geparkeerd bij containers, loodsen en schuren langs de straat. ,,Het wordt elk jaar drukker. Voor zes uur ’s ochtends rijden de eerste kopers Duitsland al in.”

Vuurwerk inslaan in Duitsland is populair. De pijlen en potten zijn er veel goedkoper dan in Nederland, omdat de regelgeving in Duitsland veel minder streng is. Het Duitse vuurwerk is door de samenstelling spectaculairder dan het Nederlandse. En winkeliers mogen in Duitsland stunten met vuurwerkprijzen.

Grote supermarkten zoals Aldi en Kaufland in Kranenburg, Kleef, Goch en Emmerik zijn donderdag, vrijdag en zaterdag van zeven uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds open voor vuurwerkkopers. Omdat de inkoop vorig jaar op een verkeerschaos uitliep, hebben de supermarkten dit jaar voor meer verkeersregelaars in de wijde omtrek gezorgd. Nederlandse auto’s en zelfs campers en bestelbusjes schuiven geduldig aan in lange files voor de grote parkeerplaatsen. Ook de terugwegen naar Nederland zorgen donderdag voor kilometers file.

Vader Cor en zoon Arjan Veggelaar uit Rotterdam zijn voor het eerst in Duitsland, op advies van hun buren. Ze pakken volgeladen karren uit bij hun bestelbusje. ,,We hebben elk voor 200 euro ingeslagen. Daar heb je in Nederland twee pakketjes voor of zo”, zegt Arjan. Hij liep al een keer brandwonden aan zijn tien vingers en zijn kin op door zwaar knalwerk. ,,Dat doe ik niet meer, maar we maken er een mooi feestje van. De hele straat heeft pijlen uit Duitsland.”

Het zijn vooral vaders en zonen en groepjes jongemannen bij de vuurwerkkassa’s. Ze komen van heinde en verre. Ze komen met een bestelling voor de hele familie en rekenen honderden euro’s af. Nederlandse plannen om te stoppen met het particulier afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling lokken hoongelach uit.

Formeel moet de invoer van vuurwerk in Nederland 48 uur van tevoren worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Een particulier mag tot 25 kilo inslaan. De politie let in de grensstreek op volgeladen aanhangers en zwaarbeladen bestelbusjes. Wie met te veel vuurwerk wordt betrapt, is de aankopen kwijt en riskeert een boete die kan oplopen tot 1500 euro.