De omgeving van een woning in Nijmegen is zaterdagmiddag afgezet nadat daar tijdens bouwwerkzaamheden meerdere soorten munitie waren gevonden. De politie was erbij gehaald en stelde vast dat er ook ‘scherpe’ patronen bij waren.

De hoeveelheid munitie was zo groot dat de Explosieven Opruimingsdienst Dienst (EOD) kwam om alles veilig af te voeren en te vernietigen. Het ging om een woning aan de Hatertseweg.