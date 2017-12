‘Oppassen met vuurwerk wegens windstoten’

Wie met de jaarwisseling vuurwerk afsteekt, doet er goed aan voorzichtig te zijn. Er zijn forse windstoten en mensen moeten daar rekening mee houden. Daarvoor waarschuwt Weeronline.

Het zwaartepunt van de wind ligt rond middernacht in het westen van het land. De piek zal aan de westkust van Zeeland zijn, waar windkracht 8 kan worden gehaald. Den Haag krijgt naar verwachting te maken met windkracht 7, Rotterdam met windkracht 6 en Amsterdam met 5 of 6.

Vlak aan zee, vooral in het westen van Zeeland maar ook in Scheveningen en Den Haag, kunnen zware windstoten van 75 kilometer per uur voorkomen. ,,In het hele land zal de wind wisselingen in snelheid hebben. Voorzichtigheid is dus geboden voor mensen die vuurwerk gaan afsteken. En hoe westelijker in het land, hoe meer mensen er last van zullen hebben.”

Voor evenementen met vuurwerk ligt de limiet vaak bij windkracht 7, laat een woordvoerder van Weeronline weten. ,,Zeker in Zeeland zal het de vraag zijn of geplande evenementen door kunnen gaan.”