WhatsApp is zondag, op oudejaarsavond, getroffen door een storing. Op de website allestoringen.nl zijn hierover ruim 9000 meldingen binnengekomen.

De storing bij de berichtendienst lijkt rond 19.30 uur te zijn ontstaan. Op Twitter wordt zowel door Nederlanders, als door mensen elders in de wereld geklaagd over het probleem. Onduidelijk is hoelang het gaat duren.