Woningen ontruimd om gaslek door vuurwerk

In het Groningse Hoogezand is de brandweer overgegaan tot de ontruiming van 45 woningen vanwege een gaslek dat is ontstaan doordat vuurwerk op straat in een put is gegooid. Het gas stroomt onder meer in woningen naar binnen en die worden daarom uit voorzorg leeggehaald, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Het gaslek is aan de Pallas. ,,Het gas heeft nu een vrije uitstroom de openbare lucht in. Om het lek staan woningen, waar het gas ook naar binnen gaat”, licht de woordvoerder toe.

Voor de geëvacueerde bewoners is opvang geregeld. De verwachting is wel dat zij de jaarwisseling in hun eigen huis kunnen vieren. Enexis is aanwezig en het lek is vermoedelijk snel gedicht, aldus de zegsman. Daarna moeten de woningen nog wel worden gelucht en moeten metingen uitwijzen of de situatie weer veilig is.