Agenten met vuurwerk bekogeld in Den Haag

De politie in Den Haag heeft twee personen aangehouden die op het Kaapseplein agenten bekogelden met vuurwerk. Elders in de stad moest een RTL-cameraman het tijdens de jaarwisseling ontgelden.

In de Veiligheidsregio Haaglanden, waartoe ook onder meer Delft, Zoetermeer en Westland behoren, zijn tijdens de jaarwisseling 98 mensen aangehouden, zo maakte de gemeente Den Haag maandagmiddag bekend. Grote incidenten en ongeregeldheden bleven uit, maar hulpdiensten waren wel druk met kleinere ongeregeldheden.

Burgemeester Pauline Krikke vindt het bekogelen van hulpverleners ,,onacceptabel”. ,,Het is natuurlijk fijn dat er geen ernstige calamiteiten waren en dat de jaarwisseling voor het overgrote deel van de mensen in Den Haag een feest was. Maar voor mij geldt: ieder incident is er één te veel. Je zal maar met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp zijn beland. Of het zal jouw auto zijn die in brand is gevlogen.”