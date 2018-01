Brandweer blij met minder agressie

Brandweer Nederland zegt verheugd te zijn dat brandweerlieden tijdens de voorbije jaarwisseling nauwelijks doelwit zijn geweest van agressie en geweld.

Voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland noemt het ,,mooi om te zien dat er nagenoeg geen agressie tegen brandweercollega’s heeft plaatsgevonden”. Dat was vorig jaar in tien regio’s nog wel het geval. Wel was er in de regio Noord-Holland Noord sprake van verbaal geweld tegen een centralist van de meldkamer.

De brandweer heeft deze jaarwisseling aanzienlijk minder meldingen binnengekregen dan een jaar eerder, blijkt uit een eerste inventarisatie. In de meeste regio’s is de jaarwisseling relatief rustig verlopen. De brandweer ontving in de 25 regio’s bijna 3500 meldingen. Dat is een afname van 539 meldingen (ruim 13 procent) ten opzichte van de vorige jaarwisseling. ,,Ten opzichte van twee jaar geleden is dat bijna 25 procent”, zegt Wevers. Hij waarschuwt dat desondanks de brandweer tijdens de jaarwisseling ,,nog altijd bijna tien keer vaker wordt gealarmeerd dan tijdens een gewone dag”.