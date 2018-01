Michael P. voor de rechter in zaak Anne Faber

Michael P., die verdacht wordt van moord of doodslag, vrijheidsberoving en het verkrachten van Anne Faber, moet op 10 januari voor het eerst voor de rechter verschijnen. De eerste zitting vindt om 10.00 uur plaats bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht.

Tijdens de zitting wordt gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis van de verdachte en de verdere planning. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Het lichaam van de 25-jarige Faber werd na een vermissing van bijna twee weken op 12 oktober in Zeewolde gevonden. P. zat op dat moment vast in een kliniek in Den Dolder voor diverse zeden- en geweldsdelicten. Hij kwam in beeld nadat zijn DNA op de gevonden jas van Faber was aangetroffen. Ook zijn bloedsporen van de studente gevonden in de auto die P. tot zijn beschikking had.