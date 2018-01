‘Minder branden door vuurwerk’

Met oud en nieuw zijn vermoedelijk zo’n 32 branden door vuurwerk veroorzaakt, ongeveer zeven minder dan een jaar eerder. Dat meldt de Stichting Salvage, een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars.

In totaal kwamen er 87 meldingen van branden binnen, 41 op oudjaarsdag en 46 op nieuwjaarsdag. De stichting spreekt van een ,,redelijk rustige” jaarwisseling, hoewel er ook een aantal ernstige branden is geweest. ,,Bij twee van deze branden gaat het waarschijnlijk om een miljoenenschade en bij drie van deze branden is vuurwerk de vermoedelijke oorzaak”, aldus de hulporganisatie.

Bij een appartementencomplex in Buren, waar mensen om medische redenen begeleid wonen, kwam een bewoonster om het leven. In Boxmeer was er een zeer grote brand in een opslagloods, waardoor een miljoenenschade ontstond. Ook bij een bedrijfsverzamelgebouw in Oss ontstond ernstige brandschade. Deze branden waren allemaal in de vroege ochtend op nieuwjaarsdag. Bij zeven branden liepen slachtoffers letsel op.

De aanloop naar de jaarwisseling was volgens Salvage redelijk druk, maar na 23.30 uur kwamen bij de alarmcentrale vrijwel geen meldingen meer binnen.