Schade jaarwisseling fors lager dan vorig jaar

Tijdens de jaarwisseling is voor 10 tot 12 miljoen schade aangericht aan particuliere huizen en auto’s. Dat komt naar voren uit de eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars. Vorig jaar was de schade 15 miljoen euro.

Onder meer in Etten-Leur was de schade groot. Daar gingen meerdere huizen in vlammen op en raakten enkele auto’s zwaar beschadigd. In het Noord-Hollandse Berkhout werd een boerderij door brand verwoest. Ook in Zeist en Leeuwarden waren er woningbranden. Tijdens de jaarwisseling zijn verspreid over heel Nederland bijna tweehonderd auto’s in vlammen opgegaan.

De schattingen zijn gebaseerd op de eerste claims die bij de verzekeraars zijn binnengekomen. Het verbond benadrukt dat de schade aan huizen en auto’s slechts een beperkt deel van de totale nieuwjaarsschade is. Medische kosten en schade aan bedrijfsgebouwen en onder meer scholen en kinderdagverblijven zijn nog niet bekend. In Oss en Boxmeer waren bedrijfsbranden en in Meteren raakte een school door brand zwaar beschadigd.