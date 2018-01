Na een achtervolging heeft de politie dinsdag een spookrijder opgepakt die in de buurt van Prinsenbeek aan een controle probeerde te ontsnappen. De automobilist reed met hoge snelheid tegen het verkeer in over de A59 en de A16 en kon op de A17 bij Roosendaal worden aangehouden.

De auto van de spookrijder en een politiewagen raakten licht beschadigd. Tijdens de achtervolging vielen geen gewonden. De politie kon niet zeggen waarom de automobilist op de vlucht sloeg.