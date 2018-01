Nederland in V-raad: Iran moet demo’s toestaan

Nederland zal in de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad over de situatie in Iran benadrukken dat dit land fundamentele vrijheden moet waarborgen. Dat heeft minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken laten weten.

,,Nederland zal opnieuw benadrukken dat Iran fundamentele vrijheden moet waarborgen en ruimte moet bieden aan vreedzame demonstraties, zonder geweld. Ik verwacht dat Iran zijn woord daarover nakomt. De situatie heeft onze aandacht”, aldus Zijlstra.

De zitting was eerder deze week aangevraagd door de Verenigde Staten vanwege de betogingen en het geweld in Iran. Nederland zit sinds deze week in de Veiligheidsraad, het belangrijkste orgaan van de VN op het gebied van vrede en veiligheid.

De Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittanniƫ zijn permanente leden met vetorecht, de overige tien leden rouleren. In maart is Nederland een maand voorzitter van de Veiligheidsraad.