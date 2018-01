Omroepcoryfee Jack Gadellaa (75) overleden

In zijn woonplaats Hilversum is vrijdag oud-omroepman Jack Gadellaa overleden. De tv-regisseur en tekstschrijver was 75. Gadellaa stond aan de wieg van Kinderen Voor Kinderen en hij was een van de vaste schrijvers van het satirische KRO-programma Ook Dat Nog. Zijn familie heeft het overlijden zaterdag bekendgemaakt.

Hij begon zijn carrière op vijftienjarige leeftijd als hulpje in een bioscoop en kwam via een film- en tv-producent terecht bij de VARA, waar hij programmamaker en regisseur werd. Als bedenker van formats zat hij achter vele spelletjes en tv-shows en werkte hij met Astrid Joosten (met wie hij enige jaren getrouwd was), Anita Witzier en Linda de Mol.

In het cabaretcircuit schreef hij voor Harrie Jekkers, Jack Spijkerman, Jenny Arean en Karin Bloemen. Hij was ook actief als tekstschrijver met componisten als Harry Bannink, Henny Vrienten en Joop Stokkermans.

50PLUS oprichter Jan Nagel, met wie hij bevriend was, zegt dat Gadellaa zich als vriendendienst voor de partij heeft ingespannen, ,,hoewel zijn toen al verzwakt hart vooral voor de PvdA tikte”. ,,De door hem gemaakte tv-spotjes brachten een recordaantal nieuwe leden op”, aldus Nagel.