CdK: Dit is een enorme klap voor Groningen

,,Dit is een enorme klap voor Groningen”, zegt René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, over de zware beving bij Zeerijp. ,,Het maakt in één klap duidelijk dat het een misverstand is dat de bodem in Groningen rustiger wordt.”

Paas reageerde tijdens een nieuwjaarsreceptie van de provincie op de beving. ,,We wisten dat de aarde in Groningen bleef schokken. Sinds vanmiddag weten we dat zware klappen ook nog steeds mogelijk zijn. Het maakt in ieder geval duidelijk dat er snel een goede schaderegeling moet komen.”

Ook wil Paas dat Nederland gas terugneemt. ,,Het wordt hoog tijd dat dit nationale probleem ook een nationale oplossing krijgt. En dat is in ieder geval meer geld voor een goede schadeafhandeling”, zegt hij.

Ook de Groninger Bodem Beweging, de bekendste belangenclub in Groningen, reageerde geschokt op de beving. Zij wil dat de gaskraan meteen verder dicht wordt gedraaid.

,,Ik voelde de beving in mijn auto, terwijl ik door het centrum van de stad Groningen reed”, zegt vicevoorzitter Derwin Schorren. ,,Dat was heel raar. En nu zitten we met een zware beving en een slappe overheid die alleen maar praat, onderzoekt en praat. Ze zeggen dat de gaskraan al flink is dichtgedraaid en dat de bodem daar rustiger van is geworden. Nou, dat verhaal kan nu naar het land der fabelen.”

De GBB haalt nog maar eens het advies aan van Jan de Jonge, oud-directeur van het Staatstoezicht op de Mijnen. Volgens hem zijn er minder en minder zware bevingen bij een beperking van de gaswinning tot 12 miljard kuub per jaar. Nu nog mag de NAM jaarlijks 21,6 miljard kuub gas winnen.

Schorren hoopt dat de overheid en de NAM nu doordrongen zijn van de noodzaak. ,,Maar ook zij zullen wel enorm geschrokken zijn. Ze hebben geprobeerd de Groningers aan het lijntje te houden, maar dat is met deze beving faliekant mislukt. Ze moeten nu in actie komen. Niet alleen versterken, maar iets doen aan de oorzaak. De gaskraan moet verder dicht en wel nu”, besluit hij.