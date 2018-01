Alles wat je wilt weten over ooglaseren

6 op de 10 Nederlanders draagt volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) lenzen of een bril. Een steeds groter aantal van hen is het dragen hiervan zat en is geïnteresseerd in het laseren van hun ogen. Maar de beslissing om dit wel of niet te doen, is niet van de een op de andere dag gemaakt. Hieronder vind je daarom informatie over ooglaseren, zodat je een beter besluit kunt nemen.

Het dragen van lenzen of een bril ervaren velen als hinderlijk. Door je ogen te laseren, kan bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen worden gecorrigeerd.

Geschikt of niet?

Om te beginnen is het aan te raden om door middel van een ooglaservooronderzoek na te gaan of je ogen gelaserd kunnen worden. Je kunt onder meer niet geholpen worden als je een oogaandoening hebt, zoals staar, netvliesafwijkingen of glaucoom. Ook mag je niet zwanger of net bevallen zijn en al drie maanden geen borstvoeding meer geven. Verder moet je boven de achttien jaar zijn.

Ooglaserbehandeling

Vaak wordt ooglaseren als een grote ingreep gezien.Eén oog is echter binnen zo’n tien minuten (vrij) pijnloos gelaserd. Voordat een oogarts begint met de behandeling, verdooft hij of zij je ogen met oogdruppels. Daarna verwijdert de oogarts het beschermlaagje van je hoornvlies, het epitheel. Ook is het mogelijk dat het epitheel slechts deels wordt losmaakt, totdat het een flapje vormt. De verschillen in behandelingen van ooglaseren zitten hem vooral in de manier waarop van het beschermlaagje van het hoornvlies wordt verwijderd.

Vervolgens corrigeert de ooglaser de bolling van je hoornvlies en daarmee je zicht. Tot slot plaatst de oogarts het hoornvliesflapje terug of je krijgt een bandagelens, zodat je hoornvlies kan herstellen.

Herstel

Hoe lang het duurt voordat je na de ingreep weer goed kan zien, is afhankelijk van het soort behandeling. Je zicht is na enkele weken tot enkele maanden optimaal. Maak je er niet ongerust over of je tot die tijd niet kunt werken. Meestal kan je na een paar dagen tot een week weer aan de slag.

Risico’s

Een vraag die velen hebben: brengt een ooglaserbehandeling grote risico’s met zich mee? Aan alle medische behandelingen zijn risico’s verbonden, maar omdat er bij het ooglaseren sprake is van een ingreep aan de buitenkant van het oog, zijn de risico’s meestal van weinig verstrekkende gevolgen.

Prijzen

Ook niet geheel onbelangrijk is het prijskaartje dat hangt aan het laten laseren van je ogen. De kosten voor ooglaseren lopen sterk uiteen, maar meestal ben je tussen de duizend en tweeduizend euro kwijt. Bij diverse zorgverzekeringen krijg je een vergoeding als je aanvullend verzekerd bent. Dit houdt overigens niet altijd in dat je dan het goedkoopst uit bent. Zorgverzekeraars maken namelijk vaak exclusieve afspraken met specifieke klinieken. Deze zijn niet altijd het voordeligst. Het is daarom aan te raden om je te laten informeren door je zorgverzekeraar en de prijzen van klinieken online goed met elkaar te vergelijken.

Bril of lenzen verleden tijd?

Tenslotte is de hamvraag natuurlijk: hoef je na een ooglaserbehandeling geen bril of lenzen meer te dragen? In de meeste gevallen ben je hiervan inderdaad verlost. Het dragen van een leesbril na je veertigste is vaak wel nodig. Ouderdomsverziendheid staat namelijk los van een laserbehandeling. Ook goed om te weten is dat een ooglaserbehandeling vaak een blijvend resultaat geeft. Vanaf je 21ste zijn je ogen uitgegroeid en is de sterkte bepaald. Je zicht zal dan niet meer veranderen, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een oogziekte.