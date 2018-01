Scholieren en chauffeur gewond na busongeval

Een bus is op de Waspikseweg in ’s Gravenmoer (Noord-Brabant) tegen een boom gereden. De chauffeur raakte ernstig gewond. Ook zijn vijf kinderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie zegt dat de bus kinderen, in de leeftijd van tien tot vijftien jaar, vervoerde naar een school in Andel. Op het moment van het ongeval zaten er dertien kinderen in de bus. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de inzittenden zijn. De kinderen die niet gewond zijn geraakt, zijn opgevangen door familie.

Over de toedracht van het ongeval kon de politie niets zeggen.